Женщина погибла в аварии в Пензенской области

В Камешкирском районе произошло смертельное ДТП с одним погибшим. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.

В четверг, 12 декабря, на трассе столкнулись Daewoo Matiz и «Газель». От удара пассажирка малолитражки погибла на месте. Сидевшего за рулем иномарки мужчину госпитализировали.

По факту аварии начали проверку.

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