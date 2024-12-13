Женщина погибла в аварии в Пензенской области
В Камешкирском районе произошло смертельное ДТП с одним погибшим. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на Госавтоинспекцию Пензенской области.
В четверг, 12 декабря, на трассе столкнулись Daewoo Matiz и «Газель». От удара пассажирка малолитражки погибла на месте. Сидевшего за рулем иномарки мужчину госпитализировали.
По факту аварии начали проверку.
«Должны подставить плечо». Слуцкий призвал сделать Россию страной многодетных семей
Министра цифрового развития Омской области арестовали за растрату
Труп мужчины нашли в горящей квартире в Лианозове
Стали известны детали побега Башара Асада из Сирии
Некоторые терминалы Т-Банка в 2025 году перестанут принимать MasterCard и Visa
Ремонтные работы на котельной № 10 начались в поселке Столбовая
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте