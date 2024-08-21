Женщина погибла при пожаре в двухкомнатной квартире в Петербурге
Утром в среду в одном из домов на Загребском бульваре во Фрунзенском районе произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу.
В двухкомнатной квартире загорелась кухня, площадь пожара составила семь квадратных метров. Прибывшие на место спасатели при тушении обнаружили тело женщины. Проводится проверка.
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