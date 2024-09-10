Женщина погибла при пожаре в доме в Пензенской области

Возгорание произошло в жилом доме в селе Митрофаново Башмаковского района Пензенской области. В результате пожара погиб один человек, сообщило агентство «Пенза-пресс».

По предварительным данным, пламя охватило террасу дома по улице Вяхирева. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки.

Отмечается, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства пожара.

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