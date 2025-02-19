Женщина погибла под колесами погрузчика в Удмуртии

Смертельная авария произошла в деревне Лака-Тыжма Кизнерского района Удмуртии. Об этом сайту izhlife.ru сообщили представители Госавтоинспекции по Удмуртской Республике.

По предварительной информации полицейских, около 11:20 по местному времени погрузчик Mitsuber очищал проезжую часть от снега. За рулем техники находился 66-летний водитель. Он сбил 62-летнюю женщину, которая шла по дороге.

От тяжелых травм пострадавшая скончалась на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.