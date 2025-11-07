Женщина погибла под колесами поезда на станции в Новосибирской области

В городе Обь Новосибирской области произошла трагическая ситуация: поезд сбил женщину, которая находилась на железнодорожных путях. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на данные Восточного МСУТ СК России.

Происшествие случилось на станции Павино. По данным следствия, 52-летняя горожанка не успела перейти пути. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, однако избежать наезда не удалось.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося, выясняя все обстоятельства нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.