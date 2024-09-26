Женщина погибла под колесами иномарки возле перехода в Челябинске
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на Кронштадтской улице в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГАИ.
По предварительным данным, возле пешеходного перехода водитель машины Mazda сбил женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.
Почти тысячу мигрантов незаконно зарегистрировали в петербургских хостелах
Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 26 сентября
Интернет-магазин «Плеер.ру» перестал работать
Свыше полутонны марихуаны изъяли у двух россиян в Амурской области
Российская авиация уничтожила польский отряд ВСУ в Харьковской области
Спортсмены из Чехова выиграли 9 медалей на турнире по дзюдо
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте