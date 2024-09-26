Женщина погибла под колесами иномарки возле перехода в Челябинске

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на Кронштадтской улице в Челябинске. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской ГАИ.

По предварительным данным, возле пешеходного перехода водитель машины Mazda сбил женщину. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.

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