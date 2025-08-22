Женщина погибла под колесами иномарки на «зебре» в Иркутске

Женщина-пешеход стала жертвой ДТП в Ленинском районе Иркутска. Авария произошла на улице Мира. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на представителей областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, 36-летний мужчина за рулем автомобиля Honda Airwave, двигаясь в сторону улицы Новаторов, сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От тяжелых ранений пострадавшая скончалась до приезда бригады скорой помощи. Правоохранители организовали проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.