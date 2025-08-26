Женщина-пешеход попала под колеса грузовика в Челябинске

В Тракторозаводском районе Челябинска около СНТ «Дружба» произошло ДТП. Водитель автомобиля «ЗИЛ» сбил женщину. Об этом сайту Ura.ru сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным полицейских, утром около дома №5 на Бродокалмакском тракте 39-летний водитель грузового автомобиля сбил пешехода. В результате ДТП 36-летняя женщина получила различные травмы. Сведения о ее состоянии уточняются.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства дорожной аварии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.