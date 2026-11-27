Женщина на Lada Granta пострадала в ДТП в Марий Эл
В Мари-Турекском районе 58-летняя женщина за рулем Lada Granta пострадала после съезда машины в кювет и столкновения с деревом. Об этом сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла утром на 36-м километре автодороги Елеево — Мари-Турек — Лопово. По данным ведомства, водитель не справилась с управлением в сложных погодных условиях. В результате съезда с трассы и удара о дерево автомобилистка получила травмы.