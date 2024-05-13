Женщина из ЯНАО предстанет перед судом за удар ножом собутыльника | 360°

13 мая 2024, 15:49
Женщина из ЯНАО предстанет перед судом за удар ножом собутыльника
Уголовное дело, возбужденное в отношении женщины из Лабытнанги, передали в суд для рассмотрения по существу. Ее обвиняют в нападении на собутыльника, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по ЯНАО.
Согласно данным ведомства, во время распития спиртного между фигуранткой и ее знакомым разгорелся конфликт. Мужчина применил насилие к оженщине, после чего та ответила приятелю ударом ножа по лицу и шее.
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Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. Обвиняемая вскоре предстанет перед судом.
Уголовное дело
Суд
СК РФ
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