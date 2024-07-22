Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком под Тюменью
Два человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла на трассе Р-404 в Тобольском районе Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГАИ региона.
Согласно данным ведомства, водитель машины Kia Sportage выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовиком.
Травмы получили пассажиры легковушки — женщина и ее шестилетний сын. Предположительно, водитель иномарки уснул за рулем. Организована проверка.
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