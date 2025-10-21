Женщина и ребенок погибли в автомобильной катастрофе в Челябинской области

Утром 21 октября в Саткинском районе Челябинской области произошла авария, в которой погибли женщина и ее 12-летняя дочь. Их автомобиль столкнулся с грузовиком, написал Ura.ru .

«В результате происшествия погибли водитель (женщина) и пассажир (девочка 12 лет) легкового автомобиля», — сообщили в пресс-службе МЧС.

ДТП произошло на дороге Сатка — Тастуба. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства случившегося. В региональном МЧС призывают водителей сменить шины на зимние, соблюдать скоростной режим и не нарушать правила обгона.