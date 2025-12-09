Женщина и подросток пострадали при столкновении легковушек на трассе в Удмуртии

Авария произошла на участке федеральной трассы в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительным данным, 36-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, которым управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили две пассажирки второй машины — женщина 47 лет и 15-летняя школьница. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.