Женщина и двое детей пострадали при столкновении машин в Пензе
Три человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла на территории Железнодорожного района Пензы. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные региональной ГИБДД.
По информации полиции, на 2-й Нейтральной улице столкнулись Toyota Yaris под управлением 38-летней женщины и машина Tigarbo.
Травмы получила автомобилистка и двое детей, находившихся в салоне иномарки. Одному мальчику потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
