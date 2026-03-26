Женщина и двое детей попали в больницу после квартирного пожара в Петербурге

Пожар охватил трехкомнатную квартиру в Приморском районе Северной столицы. Не обошлось без пострадавших, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по городу.
Происшествие случилось на улице Уточкина. Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.
Пострадали женщина и двое детей. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
