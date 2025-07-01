Женщина без водительских прав погибла в ДТП на трассе в Приморье

Автомобилистка без водительских прав стала жертвой ДТП в Приморском крае. Авария произошла на федеральной трассе Уссурийск — Сергеевка недалеко от села Михайловка Пограничного района. Об этом сообщил сайт «ВостокМедиа» со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

По данным полиции, 38-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Vitz потеряла контроль над машиной, врезалась в отбойник и перевернулась. В результате столкновения водитель иномарки скончалась на месте. Трое ее пассажиров попали в больницу с переломами различной степени тяжести.

Установлено, что виновница происшествия не имела водительских прав и ранее не посещала курсы вождения. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют обстоятельства трагедии, выясняют детали происшествия и назначают необходимые экспертные исследования. Следственный комитет начал предварительное расследование обстоятельств дела.