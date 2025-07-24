Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Индонезии

В четверг, 24 июля, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По информации организации, эпицентр подземных толчков располагался в 289 километрах к северо-востоку от города Палу на острове Сулавеси, где живет 282 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.

Угроза цунами в стране не объявлялась. В профильное ведомство не поступало сообщений о пострадавших или разрушениях, добавил therussiannews.ru.