Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Индонезии

В четверг, 24 июля, у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По информации организации, эпицентр подземных толчков располагался в 289 километрах к северо-востоку от города Палу на острове Сулавеси, где живет 282 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.
Угроза цунами в стране не объявлялась. В профильное ведомство не поступало сообщений о пострадавших или разрушениях, добавил therussiannews.ru.
Глава Мытищ Юлия Купецкая провела встречу с родственниками бойцов СВО
Рейд по проверке контейнерных площадок прошел в Жуковском
Андрей Воробьев: 14 пешеходных зон благоустроят в Подмосковье в 2025 году
Новую детскую площадку откроют в Черноголовке
В Амурской области организовали оперативный штаб по крушению Ан-24
Еще 10 торговых точек по продаже овощей проверили в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте