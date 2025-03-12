Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Ставропольском крае

Подземные толчки магнитудой 4,3 произошли на территории Ставропольского края. Природное явление зафиксировали в станице Григорополисской. Об этом сайту RT сообщили представители противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

По информации ведомства, землетрясение зарегистрировали в 03:35 по московскому времени. Его очаг находился на глубине 10 километров. Местные жители ощутили толчки на поверхности, однако пострадавших и разрушений нет.