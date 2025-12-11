Здание концертного зала загорелось во Владивостоке

Популярная концертная площадка во Владивостоке оказалась охвачена пожаром, сопровождающимся густым черным дымом. Пользователи социальных сетей публикуют снимки, сделанные из соседних зданий, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся из окон здания. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

Некоторые комментаторы предполагают, что помещение полностью выгорело, однако официальной информации о масштабах повреждений пока нет.

Известно, что на месте происшествия уже работают спасатели.