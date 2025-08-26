Здание больницы в Салехарде сошло с деревянных свай

Администрация Салехарда: при сходе больницы со свай никто не пострадал

Удерживающие фундамент больницы в Салехарде сваи разрушились. Из потерявшего устойчивость здания срочно эвакуировали персонал и пациентов. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

К больнице прибыли сотрудники оперативных служб, а также представители администрации муниципалитета во главе с мэром Алексеем Титовским.

Заместитель начальника управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Салехарда Антон Малахов заявил, что угрозы для соседних зданий нет.

«Причиной случившегося стало разрушение деревянных конструкций фундамента здания. <…> Специалисты проверили состояние грунта — оно признано нормальным», — заявил он.

Коммунальные службы отключили здание больницы от воды и электричества. После осмотра помещения спасателями врачи начнут сбор оборудования для переезда в подготовленное помещение на улице Мира.

Здания в находящемся за полярным кругом Салехарде строят на сваях из-за вечной мерзлоты.

Для контроля за состоянием подземного льда в конце мая этого года власти Ямало-Ненецкого автономного округа приняли решение о создании шести новых геокриологических площадок.

На них специалисты изучат состояние грунта в условиях таяния вечной мерзлоты из-за климатических изменений.