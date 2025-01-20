«Запорожец» Гоши Куценко, в котором нашли тело женщины, сняли на видео

Накануне утром прохожие обнаружили тело женщины в старом «Запорожце», который был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Как стало известно, этот автомобиль принадлежит заслуженному артисту России Гоше Куценко. Машина была открыта.

По предварительным данным, в ночь на 19 января пьяный мужчина зарезал свою собутыльницу и спрятал тело в припаркованном автомобиле. Предполагаемым преступником оказался житель Казани. Он уже имел несколько судимостей, в том числе за разбой, кражу, изнасилование, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и оскорбление представителя власти. Знакомый предполагаемого убийцы рассказал, что подозреваемый воспитывался в детском доме.

Актер Гоша Куценко ранее выразил соболезнования родственникам женщины, тело которой полиция нашла в его машине. Артист сообщил, что узнал новость на съемках в экспедиции.