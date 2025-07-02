Взыскание долгов в Тюменской области превысило 5,6 млрд рублей за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года судебные приставы из Тюменской области вернули рекордное количество долгов — более 5,6 миллиарда рублей, что на 912 миллионов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на представителей ведомства.

За прошедшие полгода взыскание алиментов превысило 643 миллиона рублей, кроме того, сумма возвращенных задолженностей по заработной плате достигла 43 миллионов.

Приставы отметили, что люди все чаще отдают долги самостоятельно, чтобы не столкнуться с арестом имущества или участием в рейдах. Многих также отталкивает высокая стоимость хранения арестованного имущества, которая может значительно превысить изначальный долг.

При этом отмечается увеличение количества подобных мер как по всей области, так и в Тюмени, где долговая ситуация традиционно находится на особом контроле.