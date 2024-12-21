Взрыв прогремел во время ремонта в квартире на юге Москвы

Источник 360.ru сообщил о взрыве в квартире дома в Сумском проезде на юге Москвы

Мужчину с множественными ожогами забрали из дома в Сумском проезде на юге Москвы после прогремевшего взырва. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, детонация произошла во время ремонтных работ в квартире. Взрывная волна выбила в доме окна и разрушила остекление балкона.

Прибывшие на место медики забрали из квартиры одного пострадавшего, у которого диагностировали множественные ожоги.