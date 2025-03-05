В Белореченске до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва в жилом доме. Об этом 360.ru сообщила очевидица ЧП.

«Мы живем в соседнем доме, в том же дворе. У нас в одной из комнат вещи со стола попадали, в подъезде краска у нас осыпалась. То есть взрыв был прямо приличный», — сказала местная жительница.

Она добавила, что пришла к месту ЧП уже через пять минут, экстренных служб там еще не было.

«Обвалы около подъезда, перегородочные плиты лежали, людей много, спецслужб еще не было на тот момент. Ребята своими силами квартиры вскрывали, людей искали. Следом приехали скорые, МЧС, пожарные, полиция. Всех разогнали оттуда и начали людей доставать. При нас достали только двоих человек, и потом полиция всех разогнала», — рассказала собеседница 360.ru.

Работы проводились всю ночь.

«Дерево спиливали, которое мешало расчистить все. Плиты убирали. И до сих пор там работают. Сейчас скорая подъехала, весь дом перекрыли со стороны двора, чтобы никто не подходил», — заключила очевидица.

Взрыв в жилом доме в Белореченске прогремел минувшей ночью. Три человека пострадали, один из них получил сильные ожоги.