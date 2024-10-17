Выбежавший на дорогу пешеход попал под колеса «Газели» на Ямале

Пешеход получил различные травмы при наезде «Газели» на 1291-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Госавтоинспекцию Ямала.

По сведениям полицейских, водитель автомобиля марки «ГАЗ» не успел среагировать и сбил человека, который внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавшего доставили в больницу. Данных о его состоянии нет.

Правоохранителям предстоит выяснить точные причины ДТП. По итогам проверки следователи могут возбудить уголовное дело.