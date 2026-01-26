Врачей роддома в Приморье заподозрили в подмене младенцев 37 лет назад

В 1989 году в Лесозаводске могли перепутать младенцев, но известно об этом стало только сейчас. Биологические родители хотят восстановить справедливость, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Приморскому краю.

Проводится доследственная проверка. Следователи затребовали медицинские документы, опросили потерпевших и назначили экспертизы. После этого примут решение о возбуждении уголовного дела.

В прошлом году житель Нью-Йорка узнал, что 60 лет жил в чужой семье. Его отец и бабушка подозревали мать в измене и били мальчика за внешнюю непохожесть. Правда вскрылась только после их смерти. После этого мужчина подал в суд на больницу, требуя материальной компенсации.