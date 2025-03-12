Врач Мескина: норовирус мог вызвать гастроэнтерит у студентов в Екатеринбурге

Норовирус рассматривается в качестве возможной причины заболевания студентов в Екатеринбурге. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказала инфекционист Елена Мескина.

«Чаще всего, если говорим о гастроэнтерите, это кишечные инфекции, вызванные вирусами. И если предполагать с точки зрения наиболее вероятной причины, какой конкретно вирус, то, скорее всего, это норовирус, потому что он является самой частой причиной гастроэнтерита», — отметила врач.

По словам Мескиной, заражение чаще всего происходит через еду или жидкости. Например, норовирус может распространяться через кулер для воды.

Ранее 28 уральских студентов попали в больницу с диагнозом гастроэнтерит. Сейчас врачи оценивают их состояние как близкое к удовлетворительному.