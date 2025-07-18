Восемь возгораний потушили за минувшие сутки в Нижегородской области

За последние сутки на территории Нижегородской области удалось ликвидировать восемь пожаров. Об этом сайту «Время Н» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«Погибших и пострадавших нет», — отметили представители чрезвычайного ведомства.

Также было зарегистрировано одно происшествие на водных объектах: полицейские извлекли тело погибшей женщины из Волги в поселке Макарьево Лысковского округа. Кроме того, силы МЧС России 16 раз привлекались для устранения последствий дорожно-транспортных происшествий.