Восемь семей лишились жилья в результате пожар в пермском поселке

Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме на территории Пермского края. Происшествие случилось в ночь на понедельник, 14 октября, в поселке Орел. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей администрации Березников.

По словам очевидцев, возгорание началось с хозяйственных построек, после чего из-за сильного ветра пламя перекинулось на жилой дом. К счастью, никто не пострадал, однако здание полностью сгорело, восемь семей остались без квартир.

В ликвидации огня принимали участие более 20 пожарных и семь единиц техники. Лишившихся своего имущества граждан обеспечили временным жильем в микрорайоне «Любимов».

Сейчас социальный участковый собирает документы для оформления материальной поддержки пострадавшим. Глава города Березники Алексей Казаченко лично выезжал на место происшествия и координировал работу экстренных служб.