Восемь пожаров зарегистрировали в Самарской области за минувшие сутки

В четверг, 20 ноября, на территории Самарской области зафиксировали восемь возгораний. Об этом сайту «Сова» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Два пожара произошли в Самаре. В Кировском районе огонь охватил мусор в подвале на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 33 человека, еще одного спасли огнеборцы.

В Красноглинском районе вспыхнул частный дом, пламя распространилось на 30 квадратных метров.

Еще несколько возгораний произошли в муниципалитетах. Так, в Сызранском районе загорелось неэксплуатируемое строение на 10 квадратных метров. В Кинеле — гараж на 25 квадратных метров и автомобиль Chevrolet Niva.

Чрезвычайных ситуаций на воде в этот день не было, однако были зафиксированы ДТП. Специалисты выезжали на устранение аварий три раза.