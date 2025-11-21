Восемь дорожных аварий произошли на территории Самарской области за сутки

По данным полицейских, 24-летний водитель двигался в сторону улицы Стара-Загора и в районе дома №256 сбил двух пешеходов в возрасте 49 и 54 лет. Они переходили дорогу в неположенном месте. Пострадавших госпитализировали.

Еще одна авария случилась в Сергиевском районе в селе Подстепки. На 1085-м километре трассы М5 «Урал» 60-летний водитель Kia выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, которым управляла 63-летняя женщина. В результате столкновения первая иномарка вылетела в кювет. Пострадали два пассажира — женщины 56 и 86 лет, а также водитель второй машины.

За прошедшие сутки в регионе произошло восемь ДТП, в которых пострадали 11 человек. Инспекторы выявили 391 нарушение ПДД, в том числе 21 случай незаконной тонировки, и задержали 53 нетрезвых водителя.