Восемь домов в ЖК Green Park в Москве остались без электричества и тепла

SHOT: восемь домов в московском ЖК Green Park остались без света и отопления

Восемь корпусов в московском жилом комплексе Green Park оказались обесточены более чем на четыре часа. Об этом сообщил SHOT .

Жильцы сообщили изданию, что никто из рабочих не сообщил даже примерное время возвращения электроэнергии. В некоторых квартирах остыли батареи. Для восстановления отопления во дворах запустили резервные генераторы.

Представители управляющей компании «ПИК» сообщили, что причиной отключения электричества стала авария на внешних сетях.

«Но специалисты ресурсоснабжающей организации уже приступили к восстановительным работам. Как только восстановят работу сетей, мы сразу вам сообщим», — заявили в УК.

Ранее в Звенигороде резко отключилось электричество на улице и в квартирах. По данным источника 360.ru, это произошло из-за аварии на подстанции.