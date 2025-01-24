Ворвавшегося с ножом в детсад и требовавшего отдать детей жителя Сахалина задержали

В Долинске росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, размахивающего ножом в детском саду. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Злоумышленник ворвался в дошкольное учреждение и требовал отдать ему детей, а затем сбежал. Сотрудники детсада описали прибывшим на место происшествия полицейским, как выглядит мужчина. Правоохранители поняли, что речь идет о 36-летнем местном жителе.

«Оперативники незамедлительно выдвинулись к месту его жительства и в скором времени заметили гражданина во дворе дома на Комсомольской улице. При попытке задержания мужчина пытался оказать сопротивление стражам порядка», — рассказали в МВД.

Полицейские изъяли у злоумышленника нож, который он прятал в рукаве куртки, и передали мужчину росгвардейцам. Сейчас он находится в изоляторе. Ранее 360.ru показывало видео с задержанием злоумышленника.

В начале ноября 2024 года подобный случай произошел в детском саду в Калуге. Мигрант угрожал ножом воспитателю своего ребенка. Уголовное дело возбудили по статье «Угроза убийства или причинением тяжкого вреда здоровью».