Вор вынес из квартиры в Ижевске золото и технику почти на 200 тысяч рублей

Полицейские задержали в Ижевске мужчину, которого подозревают в квартирной краже на 195 тысяч рублей. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на ГУ МВД Удмуртии.
Задержанным оказался ремонтник, которого хозяин квартиры нанял для проведения работ. Так как он остро нуждался в деньгах, то решил поправить свое финансовое положение с помощью кражи.
За несколько дней мужчина вынес из чужой квартиры золотые украшения и бытовую технику общей стоимостью 195 тысяч рублей. Все присвоенное он сдал в ломбард. Однако в планах ремонтника было только временно позаимствовать чужое, он надеялся, что успеет все выкупить и вернуть до конца работ, но хозяин заметил пропажу раньше.
Возбуждено уголовное дело.
Российский солдат в бою спас 12 сослуживцев и взорвал технику ВСУ
Трамп заявил, что уничтожил «Северный поток — 2»
Волонтеры из Мытищ изготовят подушки и одеяла для бойцов СВО
Участники клуба «Активное долголетие» в Истре свяжут вещи для бойцов СВО
Митинг памяти жертв политических репрессий прошел в Можайске
Глава Жуковского вручил орден Мужества матери погибшего бойца СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте