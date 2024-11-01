Вор вынес из квартиры в Ижевске золото и технику почти на 200 тысяч рублей

Полицейские задержали в Ижевске мужчину, которого подозревают в квартирной краже на 195 тысяч рублей. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на ГУ МВД Удмуртии.

Задержанным оказался ремонтник, которого хозяин квартиры нанял для проведения работ. Так как он остро нуждался в деньгах, то решил поправить свое финансовое положение с помощью кражи.

За несколько дней мужчина вынес из чужой квартиры золотые украшения и бытовую технику общей стоимостью 195 тысяч рублей. Все присвоенное он сдал в ломбард. Однако в планах ремонтника было только временно позаимствовать чужое, он надеялся, что успеет все выкупить и вернуть до конца работ, но хозяин заметил пропажу раньше.

Возбуждено уголовное дело.