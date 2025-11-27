Вор-рецидивист задержан за взлом дома в Ленинградской области

Полицейские задержали подозреваемого в краже со взломом в садоводстве «Северная Верфь». Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Вечером 25 ноября сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из ГАИ Кировского района Ленинградской области остановили автомобиль «Ауди А8» на 42-м километре автодороги «Кола». За рулем находился 35-летний мужчина, который числился в розыске.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленник незадолго до задержания разбил окно и проник в подсобное помещение одного из домов в садоводстве «Северная Верфь», расположенном на Корабельной улице в садоводческом массиве Михайловский. Из дома было похищено имущество на сумму 415 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража).