Вор-акробат из Петербурга предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 16:48 Вор-акробат из Петербурга предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей

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Вора-акробата осудят в Петербурге по делу о краже техники. Сумму ущерба от его действий оценили в 340 тысяч рублей, рассказали в городской прокуратуре.

Как сообщило СМИ, в январе 2024 года мужчина затаился в пустой секции торгового центра перед его закрытием. Впоследствии он пробрался через вентиляционную шахту в два магазина электроники.

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Там обвиняемый похитил девять мобильных телефонов и другие гаджеты. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.