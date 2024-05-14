Вор-акробат из Петербурга предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей | 360°

14 мая 2024, 16:48
Вор-акробат из Петербурга предстанет перед судом за кражу техники на 340 тысяч рублей
Вора-акробата осудят в Петербурге по делу о краже техники. Сумму ущерба от его действий оценили в 340 тысяч рублей, рассказали в городской прокуратуре.
Как сообщило СМИ, в январе 2024 года мужчина затаился в пустой секции торгового центра перед его закрытием. Впоследствии он пробрался через вентиляционную шахту в два магазина электроники.
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Там обвиняемый похитил девять мобильных телефонов и другие гаджеты. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.
Суд
Кражи
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