Волгоградца осудили на семь лет за убийство возлюбленной во время застолья

Фото: РИА «Новости»

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Волгограда, который убил возлюбленную во время застолья. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено осенью прошлого года. Установлено, что при распитии спиртного между сожителями разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант ударил оппонентку ножом в живот.

Пострадавшая скончалась в больнице. Нападавшему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте