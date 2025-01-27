Волгоградца осудили на семь лет за убийство возлюбленной во время застолья

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Волгограда, который убил возлюбленную во время застолья. Об этом сообщили « Новости Волгограда » со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено осенью прошлого года. Установлено, что при распитии спиртного между сожителями разгорелся конфликт. В ходе ссоры фигурант ударил оппонентку ножом в живот.

Пострадавшая скончалась в больнице. Нападавшему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.