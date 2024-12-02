Волгоградец жестоко избил знакомого в пьяной драке

В субботу, 30 ноября, дружеские посиделки в Советском районе Волгоградской области окончились жестокой дракой. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по области.

Двое друзей, 20 и 30 лет, вместе выпивали у сестры старшего товарища. Однако во время застолья они начали ссориться и продолжили выяснение отношений на улице.

В итоге более молодой мужчина жестоко избил обидчика, сломав ему ребра. Приехавшие медики также диагностировали у пострадавшего разрыв легкого и травму груди и забрали его в больницу. А агрессора задержали полицейские, теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.