Водителю легковушки потребовалась помощь медиков после ДТП в Выхино-Жулебино

Массовая авария произошла на улице Генерала Кузнецова в Выхино-Жулебино. Об этом 360.ru сообщил источник.
Столкнулись две легковушки Kia и Opel. Водителя одной из Kia на месте происшествия осмотрели медики скорой помощи. Из-за аварии пришлось перекрыть две полосы движения в сторону Московской области.
«После осмотра водитель от госпитализации отказался, пострадавших нет», — уточнил источник.
Ранее на юго-западе Москвы произошло массовое ДТП. На Ленинском проспекте столкнулись четыре автомобиля, случился разлив топлива. В результате на дороге вспыхнул пожар.
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Более 30 человек пропали без вести во время оползня в Китае
Макрон решил увеличить число специалистов в области ИИ
Заупокойную службу в память о героях СВО провели храме в Можайске
В Калининграде арестовали мать мальчика, убитого в Черняховске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте