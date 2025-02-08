Водителю легковушки потребовалась помощь медиков после ДТП в Выхино-Жулебино

Источник 360.ru: три машины столкнулись в Выхино-Жулебино

Массовая авария произошла на улице Генерала Кузнецова в Выхино-Жулебино. Об этом 360.ru сообщил источник.

Столкнулись две легковушки Kia и Opel. Водителя одной из Kia на месте происшествия осмотрели медики скорой помощи. Из-за аварии пришлось перекрыть две полосы движения в сторону Московской области.

«После осмотра водитель от госпитализации отказался, пострадавших нет», — уточнил источник.

Ранее на юго-западе Москвы произошло массовое ДТП. На Ленинском проспекте столкнулись четыре автомобиля, случился разлив топлива. В результате на дороге вспыхнул пожар.