Водителю «Газели» пробило ногу металлической трубой во время ДТП на Кубани

Во вторник, 11 ноября, на автовокзале в Джубге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Газель» потерял управление и врезался в дорожное ограждение. В результате удара кузов машины был пробит металлической трубой, которая проникла в салон, задев водителя, написала «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу «Кубань-СПАС».

На место происшествия оперативно прибыли спасатели Туапсинского отряда «Кубань-СПАС». Они отключили аккумулятор автомобиля и приступили к деблокировке пострадавшего. Мужчина находился в сознании.

Во время спасательной операции было установлено, что металлическая труба прошла через ногу водителя примерно на 1,5 метра в салон. Спасатели при помощи гидравлики срезали трубу с двух сторон, аккуратно извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи.