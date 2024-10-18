Водителю экскаватора, по вине которого пострадал человек, вынесли приговор в Кургане
В Кургане суд вынес приговор водителю экскаватора, по вине которого пострадал человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на официальный сайт прокуратуры Курганской области.
Во время движения по трассе Р-254 «Иртыш» мужчина нарушил дорожную разметку и начал маневр без включения указателя поворота. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.
Обвиняемому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.
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