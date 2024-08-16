Водителю автобуса, насмерть сбившему пенсионерку, вынесут приговор в Перми

В Перми перед судом предстанет 46-летний водитель автобуса, который сбил 81-летнюю женщину-пешехода. Об этом сообщил сайт properm.ru.

Случай произошел еще в июле на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Полины Осипенко. Водитель ЛиАЗа не предоставил преимущество в движении пенсионерке, переходившей дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину.

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