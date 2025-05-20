Водителю автобуса грозит штраф за столкновение со столбом в Челябинске

Пассажирский автобус попал в ДТП на территории Челябинска. Авария произошла вечером в понедельник, 19 мая, на улице Лесопарковой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, водитель автобуса «Волгабас» врезался в световую опору, повредив ее. В результате ДТП обошлось без пострадавших.

Стражи порядка составили административный протокол за повреждение дорожных сооружений. Шоферу грозит штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей.