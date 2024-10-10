Водителя, насмерть сбившего пенсионерку, будут судить в Башкирии

В Белорецке произошла смертельная авария, в которой погибла 72-летняя пенсионерка, ее виновника теперь ждет суд. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МВД Башкирии.

По предварительным данным, в апреле водитель УАЗа сел пьяным за руль. Мужчина стал сдавать задним ходом и сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

От полученных травм пенсионерка в больнице умерла. Уголовное дело в отношении водителя передали в суд.