Водителя, насмерть сбившего пенсионерку, будут судить в Башкирии
В Белорецке произошла смертельная авария, в которой погибла 72-летняя пенсионерка, ее виновника теперь ждет суд. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МВД Башкирии.
По предварительным данным, в апреле водитель УАЗа сел пьяным за руль. Мужчина стал сдавать задним ходом и сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
От полученных травм пенсионерка в больнице умерла. Уголовное дело в отношении водителя передали в суд.
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