Водителя из Петербурга осудили за ДТП, в котором погибла его мать

Суд вынес приговор жителю Северной столицы, который устроил смертельное ДТП на ЗСД. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Установлено, что водитель Hyundai Solaris, следуя на высокой скорости, протаранил машину Mercedes-Benz. Та стояла на дороге с аварийной сигнализацией. Последнюю иномарку отбросило на другой автомобиль, а легковушка фигуранта врезалась в металлическое ограждение.

Смертельные травмы получила мать подсудимого, находившаяся на пассажирском сидении. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно, добавил сайт Neva.Today.

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