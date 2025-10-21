Водителя из ЯНАО обязали компенсировать вред за наезд на ребенка

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, сбитого на пешеходном переходе. Об этом написал Ura.ru .

По результатам проверки было принято решение о взыскании компенсации морального вреда с водителя. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал водителя выплатить мальчику 30 тысяч рублей.

Ребенок получил серьезные травмы в результате столкновения, что потребовало госпитализации и медицинского вмешательства. В сообщении подчеркивается, что ДТП произошло из-за халатности водителя, не соблюдавшего скоростной режим и не уступившего дорогу пешеходу.