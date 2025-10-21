Водителя из ЯНАО обязали компенсировать вред за наезд на ребенка

Прокуратура Ноябрьска (ЯНАО) провела проверку по обращению законного представителя несовершеннолетнего, сбитого на пешеходном переходе. Об этом написал Ura.ru.

По результатам проверки было принято решение о взыскании компенсации морального вреда с водителя. Суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал водителя выплатить мальчику 30 тысяч рублей.

Ребенок получил серьезные травмы в результате столкновения, что потребовало госпитализации и медицинского вмешательства. В сообщении подчеркивается, что ДТП произошло из-за халатности водителя, не соблюдавшего скоростной режим и не уступившего дорогу пешеходу.

