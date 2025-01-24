Водителя госпитализировали после ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

Один человек пострадал в ДТП с участием общественного транспорта в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла на Мызинском мосту. По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса нарушил ПДД и проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с легковушкой Hyundai Solaris.

Травмы получил 31-летний автомобилист, управлявший иномаркой. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

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