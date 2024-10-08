Водителя фуры будут судить за смертельное ДТП на трассе в Омской области

В Омске будут судить водителя фуры, который стал предполагаемым виновником смертельной аварии на трассе «Иртыш». Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

ДТП случилось в начале августа. При перестроении в правый ряд водитель фуры врезался в Nissan, который отбросило на встречку под еще одну машину. В результате аварии сидевший за рулем легковушки мужчина погиб. Уголовное дело в отношении водителя большегруза передали в суд.