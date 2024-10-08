Водителя фуры будут судить за смертельное ДТП на трассе в Омской области

В Омске будут судить водителя фуры, который стал предполагаемым виновником смертельной аварии на трассе «Иртыш». Об этом сообщил gorod55.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
ДТП случилось в начале августа. При перестроении в правый ряд водитель фуры врезался в Nissan, который отбросило на встречку под еще одну машину. В результате аварии сидевший за рулем легковушки мужчина погиб. Уголовное дело в отношении водителя большегруза передали в суд.
Две выставки картин открылись в доме культуры в Лобне
Экс-телеведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС РФ
Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье
Хамская лексика вошла в привычку. Посольство ответило на оскорбление Харрис в адрес Путина
Детский сад построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске
Выдающихся педагогов наградили в Солнечногорске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте