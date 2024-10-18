Водителя электросамоката осудили за пьяное ДТП с пешеходом в ЯНАО

Суд в ЯНАО впервые вынес приговор электросамокатчику по уголовной статье. Его признали виновным в совершении ДТП, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Происшествие случилось в городе Муравленко. По данным ведомства, пользователь СИМ, находясь в состоянии опьянения, наехал на пешехода.

Выяснилось, что по техническим характеристикам транспорт относится к мопедам, а водительских прав у фигуранта не было. Ему назначили наказание в виде 320 часов обязательных работ. Электросамокат конфисковали.