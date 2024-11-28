Водителя будут судить за смертельное ДТП в Свердловской области

В Свердловской области будут судить мужчину, которого обвиняют в смертельном ДТП и попытке скрыться с места аварии. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Мужчину обвиняют в том, что он за рулем Hyundai ехал по трассе Р-351 и сбил автомобилиста, который остановился на трассе для ремонта машины.

После этого предполагаемый виновник аварии попытался скрыться и поехал дальше, но его вскоре задержали. Пострадавший автомобилист умер в день аварии, а задавившего его мужчину ждет суд.