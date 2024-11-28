Водителя будут судить за смертельное ДТП в Свердловской области
В Свердловской области будут судить мужчину, которого обвиняют в смертельном ДТП и попытке скрыться с места аварии. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Мужчину обвиняют в том, что он за рулем Hyundai ехал по трассе Р-351 и сбил автомобилиста, который остановился на трассе для ремонта машины.
После этого предполагаемый виновник аварии попытался скрыться и поехал дальше, но его вскоре задержали. Пострадавший автомобилист умер в день аварии, а задавившего его мужчину ждет суд.
Студенты техникума в Шатуре изготовили новый вид окопных печей для нужд СВО
Подозреваемого в жестоком убийстве девушки в свинарнике под Красноярском отправили в СИЗО
Подмосковные строители восстановили дом на улице Покрышкина в Мариуполе
Новое пожарное депо открыли в селе Марфино в Мытищах
Дорогу от Дубровиц до лагеря «Мечта» в Подольске расширят до двух полос
Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте